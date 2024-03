Kongo: Kampf um die Macht geht in die zweite Runde

Stichwahl zwischen Präsidenten und Ex-Rebellen fix. | Angst vor blutigen Unruhen nach Schießeren in Kinshasa. | Kinshasa. (dpa) Leere Straßen, geschlossene Geschäfte, patrouillierende Militärs: In Kinshasa herrschte am Montag, wenige Stunden nach Kundmachung der Wahlergebnisse, mit Ausnahme kleinerer Zwischenfälle gespannte Ruhe. In der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo war es in der Nacht zuvor zu einer Schießerei zwischen den Sicherheitskräften von Präsident Kabila und Ex-Rebellenchef Jean-Pierre Bemba gekommen. Mindestens sechs Menschen kamen dabei ums Leben.