Konkurs oder Ausgleich - das ist hier die Frage

Wer Fehler macht, muss Strafe zahlen. | Der Fiskus hilft bei der Sanierung. | Insolvenz als Chance für Neustart. | Wien. Wer mit seiner Firma oder aus privaten Gründen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, weiß oft nicht, wie es weitergehen soll. In früheren Zeiten wurde ein zahlungsunfähiger Schuldner in den Schuldturm gesteckt. Er musste bei Kälte und Hunger darüber nachdenken, wie er seine Schulden begleichen könnte. Heutzutage ist die Situation jedoch viel entspannter. Wenn im Insolvenzverfahren keine Fehler begangen werden, dann kann der Schuldner schuld- und straffrei weiter leben und auch weiter arbeiten. In vielen Fällen geht es ihm nach der Insolvenz sogar besser als zuvor.