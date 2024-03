Konsens über Konsens

"Der Entwurf enthält zahlreiche Vorschläge, die für Finnland und andere kleinere Mitgliedstaaten problematisch sind", meinte Finnlands Premier Matti Vanhanen. Er möchte das Gleichgewicht zwischen den EU-Organen (Kommission, Ministerrat, Parlament) und gleiche Rechte für alle Mitgliedstaaten gewahrt wissen. So wie Großbritannien hat auch Finnland Probleme mit der gemeinsamen Verteidigungspolitik und möchte Teile des Verfassungsentwurfs in der Regierungskonferenz neu verhandeln. Vanhanen absolvierte gestern seinen ersten Besuch bei der EU-Kommission, seit er im vergangenen Juni die Regierungsgeschäfte in Helsinki übernommen hat.



Deutschlands Joschka Fischer mahnte in Prag, der Verfassungsentwurf sei "ein guter Kompromiss", wer den Konsens aufschnüre, sei dafür verantwortlich, einen neuen Konsens zu finden. "Wir brauchen einen Erfolg in der Regierungskonferenz", so Fischer unmissverständlich.