Konstruktiver Dialog mit Ungarn

Antrittsbesuch Spindeleggers in Budapest. | Budapest. Bei seinem Antrittsbesuch in Ungarn traf Österreichs Außenminister Michael Spindelegger am Donnerstag mit seiner Amtskollegin Kinga Göncz, Premierminister Ferenc Gyurcsany und Präsident Laszlo Solyom zusammen.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz betonten sowohl Göncz als auch Spindelegger das freundschaftliche Verhältnis zwischen den beiden Nachbarländern. In ihrem rund einstündigen Gespräch wurden Energie- , Kultur - und umweltpolitische Themen angesprochen. Dabei sei vereinbart worden, dass die Festlichkeiten anlässlich des 20. Jahrestages des Falls des Eisernen Vorhangs am 28. Mai in Österreich stattfinden sollen.



Die Initiative Österreichs hinsichtlich eines Banken-Unterstützungspaketes für Osteuropa sei bei Premier Gyurcsany auf lebhaftes Interesse gestoßen, so Spindelegger.



Vorbehalte habe Ungarn in der Frage der grenznahen Müllverbrennungsanlage in Heiligenkreuz und der Verschmutzung der Raab. Budapest macht eine steirische Lederfabrik für die Schaumbildung auf dem Fluss verantwortlich. Göncz zufolge wurde nun eine Lösung des Problems bis Ende 2009 vereinbart.



Spindelegger seinerseits hat Österreichs Bedenken hinsichtlich des ungarischen Atomkraftwerks Paks geäußert.