Konsum statt Arbeit besteuern

Der Klimaschutz müsse "von den vielen und nicht nur den wenigen mitgetragen werden" und brauche "den Ausgleich mit anderen Interessen", schrieb Chefredakteur Walter Hämmerle vor einiger Zeit in der "Wiener Zeitung". Doch anlässlich der aktuellen Klimadiskussion droht eine neue Form des Klassenkampfes. Die einen rufen fast nach einer "Ökodiktatur", die anderen wollen einfach ungestört weitermachen wie bisher. Wie kann man zwischen diesen Polen vermitteln? Wie könnte ein einigermaßen liberaler Ansatz aussehen, der nicht mit Verboten das freie Spiel der Kräfte und den Markt behindert, sondern möglichst viele Menschen in die Lage versetzt, besser an diesem Spiel teilnehmen zu können?



Eine gute Alternative zu Verboten sind Steuern, weil sie dem Einzelnen einen größeren Spielraum lassen. Statt bestimmte Arten von Konsum also ganz zu verbieten, könnte einfach ein gezielterer Konsum angestrebt werden: etwa, indem man die Steuersätze für den Verbrauch bestimmter Produkte erhöht - im Gegenzug dazu aber jene auf Arbeit deutlich senkt.

Nachhaltigkeit ist vor allem eine Frage der Ehrlichkeit

Wir reden ständig von Nachhaltigkeit - aber Nachhaltigkeit ist letztlich vor allem eine Frage der Ehrlichkeit; von möglichst umfassender Kostenwahrheit. Damit ließe sich der unnötige Aufwand durch politische Fehlsteuerung aller Art viel genauer identifizieren und minimieren. Und viele Probleme ließen sich endlich lösen, statt sie immer weiter zu verdrängen. Wie könnte eine gesamthafte Umsteuerung konkret gelingen?



Arbeit aller Art (also auch Dienstleistungen) soll sich für jeden auszahlen - und sie soll auch für die Arbeitgeber leistbar sein! Daher sollten Steuern und Abgaben auf Arbeit generell sinken; die Progression bei der Einkommensteuer sollte flacher werden.



Ein bewussteres und gezielteres Konsumieren sollte angestrebt werden - eben durch eine differenzierte Erhöhung von Konsumsteuern - speziell auf Energie, vor allem auf CO 2 . (Andererseits wäre auch denkbar, bei Ausgaben für umwelt- oder gesundheitsschädliche Produkte den Vorsteuerabzug zu streichen.) Die Umsatzsteuer auf Dienstleistungen wiederum könnte dafür sogar gesenkt werden. Gerade in den vergangenen Jahrzehnten wurde noch stärker versucht, Arbeit einzusparen und durch den Verbrauch vergleichsweise billiger natürlicher Ressourcen zu ersetzen. Doch die größten Produktivitätsfortschritte wären, wie etwa der Nobelpreisträger Robert Solow sagt, eigentlich über eine Steigerung der Energieeffizienz möglich.



Natürlich gibt es bei Konsumsteuern (im Gegensatz zu Steuern auf Arbeit) keine Progression. Ein sozialer Ausgleich könnte daher über ein durch Konsum- beziehungsweise CO 2 -Steuern finanziertes Grundeinkommen erfolgen - das aber keinesfalls "bedingungslos" sein, sondern stattdessen ganz gezielt Geringverdiener entlasten sollte (und vielleicht andere überproportional von einer entsprechenden Reform Betroffene, wie Pendler ohne Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln), damit auch diese Gruppen möglichst große Wahlfreiheit haben und auf dem Markt mitspielen können. Die "Geldbörse der einfachen Menschen" solle als Korrektiv fungieren, sagte Ex-Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny einmal in der "Wiener Zeitung". (Theoretisch könnte als Alternative zu einem durch die vorgeschlagenen Reformen bedingten Transfereinkommen auch an eine Negativsteuer auf Arbeitseinkommen gedacht werden, bei der man unterhalb einer gewissen Einkommenshöhe nichts mehr bezahlen müsste, sondern stattdessen etwas dazu bekäme.)



Neben dem sozialen Ausgleich ist aber noch die Frage nach globaler Gerechtigkeit, vor allem aber jene nach der Sinnhaftigkeit einer CO 2 -Steuer zu beantworten. (Stichwort: Trittbrettfahrer und Gefangenen-Dilemma - was passiert, wenn die einen Länder sparen und verzichten, die anderen aber dafür umso mehr konsumieren und verbrauchen?) Der Nobelpreisträger William Nordhaus schlägt vor, gegenüber Ländern, die selbst keine CO 2 -Steuer einheben, Einfuhrzölle zu verrechnen (etwa an den EU-Außengrenzen). Nordhaus hat allerdings auch erklärt, dass er die Erreichung des angepeilten 2-Grad-Zieles (oder gar des 1,5-Grad-Zieles) bei der Klimaerwärmung für nicht mehr machbar und daher auch für nicht sinnvoll erachtet.

Nicht nur auf den Klimawandel fokussieren