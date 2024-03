Kontinuitäten und Brüche Österreichs

Am Dienstag rief sich das Jubiläumsjahr nachdrücklich in Erinnerung, wurde doch der wissenschaftliche Sammelband "Österreich. 90 Jahre Republik" der Öffentlichkeit präsentiert. Als Herausgeber fungieren der Grazer Historiker Stefan Karner und der Generaldirektor des Staatsarchivs Lorenz Mikoletzky. Auf mehr als 600 Seiten gehen 54 Beiträge den Kontinuitäten und Brüchen von den Anfängen 1918 bis in die Gegenwart nach. Neben den großen Linien finden auch Nischenthemen Berücksichtigung, etwa die Rolle der Räte unmittelbar nach dem Krieg, Bildung, Medien, Kunst und Literatur.



Die im Studienverlag erschiene Publikation versteht sich dabei als Beitragsband zur groß angelegten Ausstellung in der Säulenhalle im Parlament, die am 12. November, dem Jahrestag der Ausrufung der "Republik Deutsch-Österreich", die Tore öffnet.



Eine ausführliche Buchbesprechung erscheint kommenden Dienstag auf der Buchseite der "Wiener Zeitung".