Kontroll-Chef von Michael Häupls Gnaden

Ein Hearing allein bringt noch keine echte Mitsprache. | Selten treten die Wiener Oppositionsparteien so geschlossen gegen die Stadtregierung auf wie sie es am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz taten. Geeint hat ÖVP, FPÖ und Grüne die Neubesetzung des Direktors des Wiener Kontrollamt. Sie fürchten, dass die SPÖ einen ihr gewogenen Kandidaten aussuchen wird - sprich, dass der Kontrollierte sich selbst den Kontrolleur wählt.