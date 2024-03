Konzessionen auch für BUAK-und Siemens-Mitarbeitervorsorgekassen

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat zwei weiteren Mitarbeitervorsorgekassen (MVK) die Konzession erteilt, der BUAK Mitarbeitervorsorgekasse GmbH und der Siemens MV-Kasse AG.



Mit der Aufnahme der BUAK MVK, einer Tochter der seit Jahrzehnten bestehenden Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, sowie der Siemens MV-Kasse in den Kreis der konzessionierten Kassen sind alle der FMA bisher vorliegenden Konzessionsanträge mit der Erlassung eines Konzessionsbescheides beendet worden, teilte die Finanzmarktaufsicht am Mittwoch mit. Am 10. September hatte die FMA bereits folgenden sieben MVK die Konzession erteilt: APK Mitarbeitervorsorgekasse AG, BAWAG Allianz Mitarbeitervorsorgekasse AG, BONUS Mitarbeitervorsorgekassen AG, Niederösterreichische Vorsorgekassen AG, ÖVK Vorsorgekasse AG, VBV Mitarbeitervorsorgekasse AG und Victoria Volksbanken Mitarbeitervorsorgekasse AG.



Die als "Hauslösung" geplante MVK des Elektronikkonzerns Siemens muss entsprechend den rechtlichen Vorschriften auch anderen Interessierten offen stehen, ein Marktauftritt wie bei anderen MVK sei aber keine Thema, so ein Sprecher der Siemens-Pensionkasse, kürzlich gegenüber der "Wiener Zeitung".