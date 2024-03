Koralm könnte von Brüssel einen Zuschuss bekommen

Nicht ganz so optimistisch zeigt sich EU-Abgeordneter Jörg Leichtfried im Gespräch mit der "Wiener Zeitung": Der Baltisch-Adriatische Korridor führe in der derzeitigen Planung östlich an Österreich vorbei (über Ungarn und Slowenien). "Dinge zu ändern erfordert immer größere Kraftanstrengungen, als etwas zu bewahren." Nur in einer "konzertierten Aktion" könnte Österreich in Brüssel eine Entscheidung für die Hereinnahme des österreichischen Teilstücks in die TEN-Achse Danzig-Bologna erreichen.



Zugang nach Italien



Wichtiger als der gesamte Baltisch-Adriatische Korridor ist Leichtfried zufolge die hochrangige Schienenanbindung Südösterreichs an den wirtschaftlich prosperierenden oberitalienischen Raum. "Die Italiener haben die Bahnlinie bis Villach fertig gebaut."