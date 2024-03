Korrupte Ärzte als Volkskrankheit

Netzwerk berät in der Slowakei über Gegenmaßnahmen. | Bratislava. Mediziner (und bisweilen auch Patienten) reichen fiktive Rechnungen bei den Kassen ein, Krankenhausmanager bilanzieren vorsätzlich falsch, Ärzte und ihr Personal machen Profit mit zweifelhaften Angeboten für einen vermeintlich besseren Service, medizinische Ausrüster produzieren bewusst am Bedarf vorbei. Damit gehen den EU-Staaten jährlich immerhin drei bis zehn Prozent ihres Gesundheitsbudgets verloren, so die Schätzungen des Europäischen Netzwerks zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (EHFCN) bei seiner 2. Jahrestagung in Bratislava.