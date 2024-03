Korruptionsbekämpfung in Österreich: Guter Wille mit vielen Fragezeichen

Jetzt ist sie also im Amt. Die neue Anti-Korruptionsstaatsanwaltschaft hat zu Jahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen - mit einem Jahr Verspätung und im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen massiv unterbesetzt. Doch was wird dadurch anders? Auf den ersten Blick nicht allzu viel. | Denn Walter Geyer, der Chef der neuen Behörde, erklärt, dass man sich wohl nur der "Hardcore-Korruption", also der Bestechung im großen Stil, zuwenden werde. Das "Anfüttern" von Beamten, also regelmäßige, kleinere Zuwendungen ohne konkreten Anlassfall, liege nicht in seinem Aufgabenbereich, sagte Geyer.