Korruptionsverdacht: EU-Kommissar Dalli tritt zurück

John Dalli, der EU-Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz, ist aufgrund von Betrugsvorwürfen zurückgetreten. Das gab die EU-Kommission in Brüssel bekannt. Der 64-Jährige weist alle Anschuldigungen zurück.



Den Hintergrund für die Demission des Maltesers sind Ermittlungen der EU-Antibetrugsbehörde OLAF.



Die Vorwürfe gehen auf eine Beschwerde des schwedischen Tabakherstellers Swedish Match zurück. In dem Schreiben an OLAF berichtet das Unternehmen, dass es von einem maltesischen Unternehmer kontaktiert worden sei, der erklärte, im Kontakt mit Dalli zu stehen. Der Mann stellte den Schweden gegen finanzielle Zuwendungen die Einflussnahme auf die EU-Gesetzgebung in Aussicht. Insbesonders ging es dabei um den in Skandinavien verbreiteten Oraltabak Snus.



Snus darf laut den geltenden Vorschriften nicht exportiert werden. Allerdings soll das Export-Verbot im Rahmen einer geplanten Überarbeitung der Vorschriften für die Tabakindustrie überprüft werden.

<br style="font-weight: bold;" /> Umfangreicher OLAF-Bericht



OLAF untersuchte den Fall und sandte einen entsprechenden Bericht am 15. Oktober an die Kommission sowie an den Generalstaatsanwalt von Malta. Wie verlautete, gibt es darin keinen Beweis für Dallis direkte Beteiligung. OLAF vermutet jedoch, dass der Kommissar über die Verhandlungen informiert war.



Der Bericht stellt auch klar, dass die Gesetzgebung nicht beeinflusst wurde.



Die maltesischen Justizbehörden haben sich bislang weder zu ihrer Zuständigkeit noch zu den Vorwürfen geäußert.



Kommissionspräsident Barroso hat den für Verwaltung zuständigen Kommissar Maros Sefcovic aus der Slowakei zum interimsmäßigen Leiter des Ressorts bestimmt.

