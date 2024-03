Kosovo: Diplomaten treten Dienst an

Finnland wird den formellen Beschluss zur Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo im Laufe der kommenden Woche treffen. Das erfuhr die APA am Dienstag aus regierungsnahen Kreisen in Helsinki. Außenminister Ilkka Kanerva hatte zuvor in einer Aussendung angekündigt, sein Land wolle den Kosovo "gemeinsam mit der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten" anerkennen.



Die EU-Polizei- und Rechtsstaatsmission EULEX wird im Laufe der nächsten Woche erste Mitarbeiter in den Kosovo entsenden. In diplomatischen Kreisen hieß es am Dienstag in Brüssel, zunächst würden etwa 15 führende EU-Beamte nach Pristina aufbrechen, wo die Mission ihr Hauptquartier aufbauen wird.



Bombenexplosionen in Mitrovica



Im Nordkosovo wurden in der vergangenen Nacht nach Angaben eines Polizeisprechers drei Explosionen registriert. Zunächst wurden durch eine Sprengstoffexplosion vier Wagen vor einem Büro der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Nordteil von Mitrovica beschädigt. Kurz nach 2.00 Uhr folgte eine Explosion in der naheliegenden Ortschaft Zvecan, durch die zwei UNO-Fahrzeuge zu Schaden kamen. Eine Bombe explodierte gegen 3.30 Uhr in "Bosanska Mahala", dem von Albanern bewohnten Stadtviertel im serbischen Nordteil von Mitrovica. Durch die Explosion wurde nach Worten des Polizeisprechers Besim Hoti geringer Sachschaden an einem Familienhaus, der dazu gehörenden Garage und einem Auto angerichtet.