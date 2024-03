Kosovo: Nur wenige gehen wählen

Die niedrigste Wahlbeteiligung - 0,21 Prozent - wurde in der serbischen Gemeinde Zvecan im Norden des Kosovo registriert, die höchste - über 24 Prozent - in der albanischen Gemeinde Mamusha.



Der Verband der kosovarischen nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) "Demokratie in Aktion" (Demokracia ne Veprim), der den Wahlverlauf mit rund 2.200 Beobachtern verfolgt, hat in den ersten Morgenstunden nur geringfügige Unregelmäßigkiten bei der Wahldurchführung festgestellt. Im Großen und Ganzen sei der Urnengang rechtmäßig verlaufen, teilte der Verband bei einer Pressekonferenz in Pristina (Prishtina) mit.