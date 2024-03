Kosovo: Schmerzhafte Wahrheiten für Serbien

"Es gibt kein Zurück"

Der amerikanische Resolutionsentwurf wird jedenfalls auf dem Vorschlag beruhen, den die UNO-Vermittler Martti Ahtisaari und Albert Rohan ausgearbeitet haben, nachdem die Kosovo-Verhandlungen in Wien gescheitert sind. Vorgesehen ist darin eine Unabhängigkeit, die Nato und EU überwachen sollen. Diesen Vorschlag unterstützt auch Österreich.



Das hat in Belgrad Außenministerin Ursula Plassnik bei ihren Gesprächen mit Ministerpräsident Vojislav Kostunica und Staatspräsident Boris Tadic deutlich gemacht. Der entsprechende Ahtisaari-Vorschlag sei gut und enthalte auch viele Rechte zum Schutz der serbischen Minderheit. Es gebe kein Zurück in der Geschichte und die serbische Regierung solle ihre Bevölkerung darauf vorbereiten, was kommt, denn diese Entwicklung zeichne sich seit langem ab, erläuterte Plassnik. Gleichzeitig betonte Plassnik, dass Serbien bei seinen schwierigen Reformen unterstützt werde, doch vor allem selbst einen Beitrag leisten müsse.



Einigkeit herrsche in der Kosovo-Frage auch in der EU; Spekulationen, Bundeskanzler Alfred Gusenbauer haben mit Serbiens Präsident Boris Tadic über eine eigene Kosovo-Lösung verhandelt, wie Plassnik als falsch zurück. Das habe ihr gegenüber Gusenbauer auch persönlich betont. Anlass für die Spekulationen war ein Interview des Bundeskanzlers mit der Agentur Reuters, in dem auch der Kosovo zur Sprache kam.



Das Bundeskanzleramt dementierte die Darstellung, doch in Serbien wurde dieses Dementi entweder negiert oder nicht geglaubt. So trat vorgestern der Berater des serbischen Präsidenten Leon Koen zurück, der auch Koordinator des serbischen Teams bei den Kosovo-Verhandlungen in Wien war. Koen begründete seinen Rücktritt ausdrücklich auch mit dem Hinweis auf die Gespräche Gusenbauer-Tadic, die hinter seinem Rücken erfolgt seien. Auch Tadic hat derartige Gespräche dementiert; für ihn ist Koens Rücktritt ein schwerer Schlag, weil damit der Eindruck gestärkt wird, er habe hinter dem Rücken der Regierung Separat-Verhandlungen geführt.



Das wieder erschwert die ohnehin schleppenden Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung, die seit den Wahlen vor drei Monaten kein Ergebnis gebracht haben.