Kosovo: Unabhängigkeit für London Option

Alexander: "Lösung nicht einseitig." | UNO-Bericht vor Verhandlungsbeginn. | Pritina. So klar klang es noch nie. "Unabhängigkeit ist eine Option, über die wir nachdenken müssen", sagte der britische Europaminister Douglas Alexander am Mittwoch bei seiner Ankunft in Pritina, der Hauptstadt des Kosovo. Alexander schränkte allerdings ein, dass die Zukunft der Provinz weder einseitig noch durch Gewalt bestimmt werden kann. "Der endgültige Status muss in Verhandlungen festgelegt werden." Er müsse fair sein für alle ethnischen Gruppen und die Stabilität in der Region stärken. Eine Rückkehr zur Situation vor dem Kosovokrieg, als der Kosovo eine Provinz Serbiens war, 1999 schloss der Brite aus.