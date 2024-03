Am 17. Februar 2008 hat sich der Kosovo unabhängig von Serbien erklärt. Damit sind freilich nur wenige Probleme gelöst: Die Regierung in Pristina und ihre Förderer in den USA und in der EU müssen sich mit katastrophalen Wirtschaftsdaten, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und dem Traum von einem Großalbanien auseinandersetzen.