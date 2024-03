In der Politik und in der Mode muss man nur lange genug warten, bis Altmodisches wieder modern wird. Dies passiert nun mit einer Idee des früheren Kosovo-Verhandlers der EU, Wolfgang Ischinger, aus dem Jahre 200. Dass die früheren Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der einstigen Demokratischen Demokratischen Republik (DDR) dem Balkan als Beispiel dienen könnten, erklärte nun der britische Botschafter in Belgrad, Steven Wordsworth.