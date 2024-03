Kosten bei europäischer Kernfusion explodieren

Kommission will Blankoscheck für Finanzierung von Forschungsreaktor. | Brüssel. Der Weg zur Kernfusion, der Technik der Sonne, als endgültige Lösung für den Energienachschub wird viel teurer und weiter als erwartet. Wie die explodierenden Kosten bewältigt werden könnten, beraten die Forschungsminister bei ihrem Treffen heute, Mittwoch. Auf wenig Gegenliebe waren vorab Ideen der EU-Kommission gestoßen. Die hätte am liebsten einen Blankoscheck von den Mitgliedstaaten, dass die den Forschungsreaktor Iter im südfranzösischen Cadarache bis zur Fertigstellung bezahlen, was immer er auch kostet.