Kot gegen Klimawandel

São Paulo/Wien. Eine Strategie gegen den Klimawandel lautet, den weltweiten Baumbestand zu erhöhen, damit mehr Bäume mehr Kohlendioxid aufnehmen und mehr Sauerstoff abgeben.



Um den Klimawandel abzubremsen, wird es aber nicht ausreichen, nur die großen tropischen Regenwälder - unsere riesigen Kohldioxid-(CO 2 )-Speicher - zu schützen. Denn auch deren vor allem durch Jäger und Rodungsmaßnahmen bedrohte Bewohner tragen maßgeblich zum Erhalt der grünen Oasen bei. Dabei sind es vor allem die größeren Tiere, die im Regenwald ihren lebenserhaltenden Beitrag leisten. Eine Ausrottung von Affen, Tapiren und Tukans würde für das Klima eine Negativwende zur Folge haben, wie ein internationales Forscherteam im Fachblatt "Science Advances" berichtet.



Den Tieren kommt im Regenwaldkreislauf vor allem als Befruchter eine immens wichtige Rolle zu. Denn in ihrem Kot und damit am Ende der Verdauungsmaschinerie befinden sich unzählige Pflanzensamen, die von Affe und Co. in weiten Teilen des Gebiets ausgebracht werden und damit für neues Leben sorgen.

89 Prozent der Gehölze