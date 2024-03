Kreditkarten: Plastikgeld nimmt Bastionen im Sturm

Paylife-Geschäftsführer Ewald Judt geht für das Gesamtjahr 2008 von einem Umsatzwachstum um 11 bis 12 Prozent aus. Im Juni - dem Monat der Fußball-EM - dürfte der Zuwachs jedoch satte 18 bis 19 Prozent ausmachen. Ein Grund dafür könnte sein, dass vor allem Gastronomiebetriebe noch rasch auf Kreditkarten umstellen, um für den Ansturm der Fans aus dem Ausland gut gerüstet zu sein. Darüber hinaus bemüht sich Paylife, die großen Diskonter für Kreditkarten-Systeme zu begeistern: Bankomatkarten seien durch diverse Limits oft nicht dafür geeignet, größere Anschaffungen - etwa im Rahmen von Einzelaktionen - zu bezahlen, meint Judt. Mit Kreditkarten sei dies hingegen möglich.

Kontakt zu Diskontern

In Slowenien habe Paylife Hofer und Lidl bereits davon überzeugen können, auch Kreditkarten zu akzeptieren, so Judt. In Österreich sei man laufend mit Händlern in Kontakt.



Bereits weit gediehen scheinen diese Kontakte, was McDonalds angeht: Laut Unternehmenssprecherin Barbara Taussig testet die Fastfood-Kette seit Mitte März das bargeldlose Zahlungssystem von Paylife. Der Pilotversuch läuft in insgesamt elf Filialen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg. Sollten die Gäste das Angebot annehmen und dadurch die Serviceabläufe nicht gestört werden, will McDonalds hierzulande das System flächendeckend implementieren.



Paylife wickelt in Österreich unter anderem Zahlungen ab, die über Maestro-Bankomatkarten und Mastercard-Kreditkarten erfolgen. Seit September 2007 ist der Dienstleister zudem Lizenznehmer von Visa Europe.