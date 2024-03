Kriegsheld macht Pentagon zu schaffen

Alan G. Rogers war 4000. Opfer des Irak-Kriegs und schwul. | Wien/Washington. Major Alan G. Rogers, ein 40-jähriger Afroamerikaner, starb am 27. Jänner bei einer Minenexplosion in Bagdad, als er sich schützend vor zwei seiner Männer stellte. Er war das 4000. US-Opfer im Irak-Krieg. Als seine sterblichen Überreste am 14. März auf dem Heldenfriedhof von Arlington beigesetzt wurden, erschienen in mehreren Publikationen Nachrufe, unter anderem in der "Washington Post". Darin wird auf seine brillante Laufbahn in der US-Armee hingewiesen. Dem Sohn einfacher Leute, der erst vor acht Jahren, als beide Eltern binnen zwei Wochen verstarben, erfuhr, dass er eigentlich ein Adoptivkind war, stand laut seinen Vorgesetzten noch eine große Karriere in der US-Armee bevor. In einem Nachruf hieß es, er sei geschieden gewesen, was nachweislich falsch war. Die "Washington Post" berichtete, dass seine Freunde nach der Trauerfeier, an der 200 Menschen teilgenommen hatten, zusammengekommen seien, um Erinnerungen auszutauschen. Kein Wort war in den Nachrufen davon zu lesen, dass Rogers einer Veteranenorganisation angehört hatte, die die offizielle Politik der Armee gegenüber Homosexuellen bekämpft, die unter dem Schlagwort "Dont Ask, Dont Tell" (Frag nichts, sag nichts) Armeeangehörigen ein Outing untersagt, wenn man nicht eine unehrenhafte Entlassung aus der Armee - mit Pensionsverlust - riskieren will.