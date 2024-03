Krise: PC-Markt wird schrumpfen

In den USA werden nach Schätzungen der Marktbebachter von IDC im kommenden Jahr fast drei Prozent weniger PCs verkauft werden. Auch im Rest der Welt sei angesichts der Finanzkrise mit einem Rückgang des Wachstums zu rechnen, erklärte IDC am Mittwoch. Die Stückzahl der weltweit verkauften PCs werde 2009 um 3,8 Prozent zunehmen, wobei der Wert um 5,3 Prozent zurückgehe, erklärte IDC.

Diese Angaben liegen erheblich unter den Schätzungen vom zweiten Quartal dieses Jahres, als IDC für 2009 noch einen Anstieg der Stückzahl um 13,7 Prozent und ein Wachstum bei den Einnahmen von 4,5 Prozent erwartete. Für die USA sei 2009 mit einem Rückgang der verkauften PCs um fast drei Prozent, in den drei Jahren danach mit einem leichten Plus zu rechnen, hieß es. Damit gebe es in den USA 2009 den ersten Rückgang seit 2001.



Insgesamt sei zu erwarten, dass tragbare Rechner deutlich mehr zulegten, wohingegen Desktop-PCs weniger gefragt würden, erklärte IDC. Die tragbaren Geräte würden 2009 um 15,2 Prozent zulegen, der Absatz von Desktop-PCs um 6,7 Prozent zurückgehen. Die wachsende Popularität von billigen Mini-Notebooks, den sogenannten Netbooks, werde zu höheren Stückzahlen, aber schrumpfenden Gewinnmargen führen. (APA / IDC)