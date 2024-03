Krisendiplomatie um Veto Polens

Polen hält an Blockade der Russland-Gespräche fest. | EU-Vorsitzender Vanhanen in Warschau. | Brüssel. Durch die Blockade Polens könnte das Gipfeltreffen der EU mit Russland am Freitag nächster Woche zum Fiasko werden. Um das abzuwenden, trifft sich der finnische Regierungschef und derzeitige EU-Vorsitzende Matti Vanhanen heute, Freitag, mit dem polnischen Premier Jaroslaw Kaczynski in Warschau.