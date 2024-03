Kristallkugel gesucht

Nicht ob, sondern wie

Im Konferenzzentrum selbst ist ein völliges Ausschließen der Gentechnik keine Option. "Es geht nicht um ein Ja oder Nein zur Gentechnik, sondern um das Wie", sagt Landwirtschaftsminister Josef Pröll. Wenn man sich auf ein Nein versteife, würde man nur rechtliche Niederlagen riskieren, so Pröll in Anspielung auf aktuelle Probleme Österreichs mit der WTO und der EU-Kommission in der Frage der Zulassung von gentechnisch verändertem Saatgut. Die WTO beurteilt in einem Zwischenbericht im Rahmen eines Verfahrens die österreichischen Importverbote für gentechnisch verändertes Saatgut als nicht gerechtfertigt, die Kommission klagte gegen ein Totalverbot der Gentechnik in Oberösterreich und gewann im Vorjahr vor dem Europäischen Gerichtshof. Pröll wünscht sich, dass auf EU-Ebene Regelungen für die Koexistenz von gentechnisch veränderten Pflanzenkulturen und konventioneller Landwirtschaft getroffen werden. Derzeit gibt es nur nationale Regelungen, und auch die nur in vier EU-Mitgliedsstaaten: Deutschland, Dänemark, Portugal und Österreich. EU-Landwirtschaftskommissarin Mariann Fischer-Boel lässt aber offen, ob es jemals EU-Regeln in diesem Bereich geben wird: "Ich habe keine Kristallkugel. Ich weiß es einfach nicht." Ein Problem sei, dass es in der Landwirtschaft große Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden Europas gebe, was einheitliche Regeln erschwere. "Wir haben zu wenig Informationen und zu wenig Erfahrungen mit der Koexistenz. Ein einziges Modell für Europa ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich."