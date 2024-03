Kritik an Wildwuchs bei Frauen-Notruf-Einrichtungen

Immer mehr Anlaufstellen für die gleiche Klientel. | VP-Korosec fordert zentrales Service. | Wien. Sie heißen Mädchentelefon, 24-Stunden-Frauen-Notruf, Frauenhelpline gegen Männergewalt, Frauensolidarität, Notruf-Beratung f. vergewaltigte Frauen & Mädchen, Opfernotruf, NÖ-Frauentelefon, afz-autonomes Frauenzentrum, Tara-Beratungsstelle gegen Gewalt in der Familie, Wave, Lefoe, aoef, ceiberweiber, donnavita, Plattform gegen Gewalt in der Familie, Frauennotruf Salzburg - und werden ergänzt von diversen Dachverbänden (Österr. Frauenring, Netzwerk österr. Frauen & Mädchenberatungsstellen) sowie Interventionsstellen, Gewaltschutzzentren und Frauenhäusern in den jeweiligen Bundesländern.