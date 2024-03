Kritik der praktischen Medizin

Da sitze ich mit einem Freund - technischer Physiker und einer jener Menschen, die ich als Genie bezeichnen würde - im Gastgarten, unsere Kinder spielen im Sand und wir reden über das Gesundheitssystem. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, jedenfalls stellt er fest, er braucht keinen Hausarzt, weil er am besten wisse, welchen Facharzt er benötige. Deshalb gehe er doch lieber gleich in die Spitals-ambulanz, da gebe es alles was er brauche. Und gleich heißt gleich - Öffnungszeiten sind da unwichtig.



Es hat mich wieder richtig gerissen. Ist das die Einstellung der heutigen Patienten? Um Arzt zu werden, braucht es eine 10- bis 15-jährige Ausbildung, erst dann hat man das Recht, krank von gesund zu unterscheiden. Wie also kann ein "Laie" so selbstsicher davon ausgehen, dass er es besser weiß? Wie kann es passiert sein, dass der Patient der Arzt-Patienten-Beziehung so wenig traut, dass er lieber in eine hochtechnisierte Ambulanz geht, als sich seinen Arzt zu suchen?



Aber andererseits ist es verständlich. Es schaut so aus, als ob die Infrastrukturen im niedergelassenen Bereich ausgehöhlt wurden: In den Spitälern hat sich die Zahl der Ärzte in den letzten 20 Jahren fast verdreifacht. Und bei den Kassenstellen für Hausärzte? Da hat sich eigentlich nichts getan. Zudem ist das Leistungsspektrum zurückgegangen. Hat ein Hausarzt früher noch kleine Wunden genäht, sogar Röntgenbilder gemacht, war er früher "regelmäßig" bei den Familien zu Hause, wartet er zunehmend, nur noch mit dem Stethoskop in den Ohren in seiner Ordination auf Patienten.



Wohlgemerkt war das nicht der Wunsch der praktischen Ärzte, denn in deren Reihen waren und sind immer wieder Idealisten, die versuchen, die Rolle des Hausarztes zu stärken. Es war das System, das offenbar wenig für sie übrig hatte und hat. Interessanterweise hat die Weltgesundheitsorganisation bereits 1969 festgehalten, dass es die steigende Tendenz gibt, Patienten in Spitäler einzuweisen, und dass diese Tendenz durch das Honorierungssystem (das die Ärztekammer mitzuverantworten hat!) gefördert wird. Aber außer unzählbaren politischen Lippenbekenntnissen, hat sich wenig getan. Und so wird der Hausarzt immer unwichtiger und in der Versorgung unwirksamer.



Wen wundert es, dass Patienten den Hausarzt nur noch als "Überweiser" und "Krankschreiber" und nicht mehr als vertrauenswürdigen Diagnostiker und Therapeuten wahrnehmen? Warum sollte man einem Arzt vertrauen, der keine Zeit hat, bei dem man lange warten muss, der dann ohnehin nur überweist - und das oft in die Ambulanz? Mehr noch, durch den massiven Ausbau des Spitalsektors und einer Schönwetterpolitik werden mittlerweile vermutlich viele Patienten, selbst wenn sie vom Hausarzt richtig und ausreichend therapiert wurden, anschließend die Ambulanz aufsuchen, weil sie der Meinung sind, Spitzenmedizin gibt es nur dort.



Dass bei einer solchen Politik die Wohnortnähe verloren geht, ist offenbar unwichtig, ebenso, dass damit eine sinnlose und teure Überversorgung erzeugt und bald wegen jedem Schnupfen ein komplettes Labor angefordert wird.



Es ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man Gesundheitspolitik mit Populismus paart. Alle erhalten alles, jederzeit, gratis, auf allerhöchstem Niveau ohne Eigenverantwortung und ohne Rücksicht auf Kosten. Ob man die ambulante Versorgung jemals wieder auf zukunftsträchtige Beine stellen kann? Ich weiß es nicht!