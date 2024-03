Kritiker nach Dienstschluß

Wenn ich ein "Linsengericht" schreiben muß, gehe ich in der Regel sorgfältig zu Werke. Ich suche mir im Programm eine möglichst anspruchsvolle Sendung aus, setze mich konzentriert und gesammelt



vor den Bildschirm und versuche dem Geschehen zu folgen. Auch mache ich mir gelegentlich Notizen und bilde mir während der Sendung schon eine Meinung.



So versuche ich, als Medienkritiker aufzutreten, der die Objekte seiner Kritik genau kennt. Aber je besser ich dieser Forderung gerecht werde, desto mehr entferne ich mich von meinem Normalverhalten



als Fernsehkonsument. Sobald ich nämlich keine Kritik schreiben muß, bin ich der anspruchsloseste Zuseher, den man sich denken kann. Wahllos zappe ich mich durch die Programme, partizipiere in einem



Kanal für eine Viertelstunde an einer politischen Gesprächsrunde, verfolge in einem anderen für eine gewisse Zeit einen Krimi, nasche in einem dritten · selbstverständlich nur für einige wenige



Minuten! · an einem Erotikfilm, und so weiter und so fort. Was die bunte Medienwelt halt so bietet.



Kritiken könnte ich allerdings keine schreiben über all die Sendungen, die ich so gedankenlos konsumiere wie Fast food. Denn sobald ich den Fernseher ausschalte, habe ich auch schon vergessen, was



ich eigentlich gesehen habe. Aber ist das nicht eigentlich das Normale?