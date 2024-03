Kroatien will bis 2008 EU-reif sein

Mesic: Können nicht warten, bis EU ihre Probleme löst. | Wien. Kroatien will mit Volldampf in die EU. "Wir sind fest entschlossen, bis 2008 sämtliche Bedingungen zu erfüllen und die Verhandlungen abzuschließen", sagte Wirtschaftsminister Branko Vukelic bei einem Gespräch in der Österreichischen Wirtschaftskammer. Bis spätestens 2010 soll ein Beitritt erfolgen. In der Union meinen jedoch viele, dass die EU erst dann wieder neue Mitglieder aufnehmen kann, wenn sie ihre eigenen Strukturreformen abgeschlossen hat. Vor allem die Verfassungsfrage müsse zunächst geklärt werden.