Kroatiens langer Weg in die EU

"Wissenschaft und Forschung" erstes Verhandlungskapitel. | Wien. Wettbewerbsfähigkeit, Landwirtschaft und Umweltschutz - in diesen Bereichen erwartet der kroatische Chefunterhändler Vladimir Drobnjak bei der Umsetzung der EU-Kriterien die größten Schwierigkeiten. Das oft kritisierte kroatische Justizsystem hingegen verteidigt er: "Ich glaube, dass die Rechtssicherheit relativ gut ist, nur das Justizsystem muss effizienter werden", sagte Drobnjak am Freitag im Rahmen einer Kroatien-Veranstaltung der Europäischen Kommission in Wien.