Kromp-Kolb: "Klimawandel hat sich noch beschleunigt"

Wien. Die derzeitige Klimaveränderung schreite rascher und stärker voran, als man bisher gemeint hatte, betonte die Wiener Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb (Universität für Bodenkultur) am Dienstag in einem Pressegespräch in Wien. Sogar das pessimistische unter den bisherigen Szenarien - durchschnittlicher Temperaturanstieg um 3,6 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts - werde voraussichtlich übertroffen werden. Kromp-Kolb erwartet einen Anstieg um mehr als 4 Grad bis 2100 und bereits bis 2050 eine Verdopplung der Hitzetage (Temperatur über 30 Grad) in unseren Breiten.