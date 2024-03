Die ersten Briefe an NS-Opfer ab 15. Dezember. | Wien.An der Rechtssicherheit, die für Auszahlungen aus dem Entschädigungsfonds für NS-Opfer Voraussetzung war, gibt es nun nichts mehr zu rütteln. Sie wird am 13. Dezember offiziell per Bundesgesetzblatt erklärt, berichtete Nationalratspräsident Andreas Khol am Freitag. Am 15. Dezember wird das Kuratorium des Fonds grünes Licht geben und damit werden die ersten Briefe an die Geschädigten gesendet, die diese nur noch bestätigen müssen. Rechne man den Postweg dazu, könne mit den Auszahlungen für die bereits bewilligten rund 2700 von 19.300 Anträgen zwischen Weihachten und Silvester begonnen werden. "Ein krönender Abschluss am Schluss des Gedankenjahres", freut sich Khol.