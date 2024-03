Krumpel als Vorstand?

26 Busunternehmen wollen ein Postbus-Scheibchen. Gestern gab das Verkehrsministerium bekannt, dass Ende März mit der EU darüber verhandelt wird, ob das zum Verkauf anstehende Postbus-Drittel auch EU-weit ausgeschrieben werden muss.



Unterdessen werden schon neue Besetzungsspiele ersonnen. So gilt es als wahrscheinlich, dass der Kabinettchef von Verkehrsstaatssekretär Helmut Kukacka, Bernhard Krumpel, in die Fußstapfen des bisherigen Postbusvorstandes Werner Ott treten soll. Otts Vertrag läuft morgen aus. Die Personalvertreter sind gegen diese politische Besetzung, die per "Alibi-Hearing" zustandekommt. Auch sei nicht einzusehen, dass die "lukrativen Linien und Dienststellen an die Privaten" gehen.