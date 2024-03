KTM: 700 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Linz. Der oberösterreichische Motorradhersteller KTM schickt 733 seiner 1.482 in Österreich beschäftigten Mitarbeiter von Mai bis August in die Kurzarbeit. Das gab das Unternehmen am Montag in einer Presseaussendung bekannt. Sowohl Arbeiter als auch Angestellte sind betroffen. Von den vier Monaten Kurzarbeit sind zwei Monate als Ausfallszeit geplant.