Plagiatsaffäre hin oder her - Karl-Theodor zu Guttenberg weiß seine treuen Fans hinter sich. Eine Tatsache, von der viele andere, affärenfreie Politiker, wohl nur träumen können.



Innerhalb kürzester Zeit stieg die Mitgliederzahl der Pro-Guttenberg-Gruppe auf Facebook, die Dienstagvormittag gegründet wurde, rasant an. Auch nach der Ernennung des Nachfolgers Thomas de Maiziere am Mittwoch schlossen sich noch zahlreiche Facebook-Mitglieder der Forderung "Wir wollen Guttenberg zurück" an. 337.528 Mitglieder zählte die Gruppe Mittwochnachmittag (Stand 13 Uhr).



Die Plagiatsaffäre nehmen die Guttenberg-Anhänger dem smarten Ex-Minister und CSU-Hoffnungträger nicht so übel. "Andere haben auch Leichen im Keller, die sollen sich nicht so anstellen" postet etwa ein User. "Klar, er hat beschissen, aber das hat nichts, aber auch gar nichts mit seiner glanzvollen Tätigkeit als Verteidigungsminister zu tun", streut ein anderer dem Minister a.D. Rosen. "KTzG - bitte, bitte komm zurück! Dein Volk braucht Dich!" fleht ein weiblicher Fan Guttenberg zum Comeback an.



"Das Ziel dieser Gruppe ist es, Solidarität mit Karl-Theodor zu Guttenberg zu zeigen. […] Als spontane Reaktion auf seinen Rücktritt wollen wir ein Zeichen setzen, dass er trotz seines Fehlers in der Politik bleiben muss/soll/kann", heißt es in der Information über die privat initiierte Facebook-Gruppierung.



Auch die bereits Mitte Februar formierte Facebook-Gruppe "Gegen die Jagd auf Karl-Theodor zu Guttenberg" konnte über 350.000 Mitglieder (Stand Mittwoch 13 Uhr) lukrieren. Die Gegengruppe "Für die Jagd auf Karl-Theodor zu Guttenberg" brachte es hingegen nur auf über 8.800 Unterstützer. "Guttenberg muss gehen" hatten sich über 10.000 Personen angeschlossen.



Pro-Guttenberg-Demos am Samstag



Ob die Guttenberg-Unterstützung auch ihren Weg auf die Straße finden wird, wird sich zeigen. Für Samstag, 13 Uhr, wurde in mehreren deutschen Städten zu Demonstrationen aufgerufen - via Facebook, versteht sich.