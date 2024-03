Kuba ist nicht mehr böse

US-Präsident Barack Obama hat die Sanktionen gegen Kuba gelockert. Er ordnete am Freitag an, weitere Beschränkungen für Reisen aufzuheben. Es solle Studenten, Künstlern und Kirchengruppen erleichtert werden, in den Karibikstaat zu fliegen.

Künftig dürften von allen internationalen Flughäfen in den USA Charterflüge nach Kuba angeboten werden. Zudem werde es einfacher, Gelder an Nicht-Familien-Mitglieder in Kuba zu schicken. Jeder Amerikaner könne pro Quartal bis zu 500 Dollar nach Kuba überweisen, um private Wirtschaftsbetriebe zu unterstützen. Das Geld dürfe jedoch nicht in die Hände der Regierung fallen können.



Zu Beginn seiner Regierungszeit hatte Obama eine Änderung der Kuba-Politik seines Landes angekündigt und einige Sanktionen gegenüber der Karibikinsel bereits leicht gelockert. Für ein Ende des Handelsembargos verlangte er jedoch demokratische Reformen und eine Stärkung der Menschenrechte.