Kuba will weiter wachsen

Der Inselstaat strebt eine stärkere Technologisierung an.

Kubas Wirtschaft soll 2016 um zwei Prozent wachsen. Heuer konnte das Land noch vier Prozent zulegen "Mitten in der weltweiten Krise zu wachsen, ist etwas Positives", sagte Wirtschafts- und Planungsminister Marino Murillo am Dienstag in der Nationalversammlung.

Kuba wolle die Produktion steigern und die Importe senken, erklärte Murillo. "Alles, was wir in Kuba produzieren können, sollten wir auch hier herstellen. Es ist besser, Rohstoffe zu importieren und sie hier weiterzuverarbeiten, als die fertigen Produkte auf dem Weltmarkt zu kaufen."

Trotz des soliden Wachstums im ausklingenden Jahr blieben die Landwirtschaft, die Zucker-Industrie sowie das Bau- und Transportwesen hinter den Erwartungen der Regierung zurück. Der Staat werde künftig stärker in gewinnbringenden Sektoren wie Tourismus, Biotechnologie und Energie investieren, kündigte Minister Murillo an.