Kuba wirft EU Umsturzpläne vor

"Beziehungen Kuba-EU könnten in Sackgasse enden." | Wien/Havanna. In geheimen Verhandlungen bereitet die EU derzeit angeblich eine neue Kuba-Strategie vor. Das erklärte Norma Goicochea Estenoz, Botschafterin Kubas in Österreich, bei einer Pressekonferenz gestern, Donnerstag, in Wien. Dabei gehe es um Sofortmaßnahmen, die die kubanische Revolution und somit die Regierung in Havanna zu Fall bringen sollen. Auf die Frage der "Wiener Zeitung", wie die EU das versuchen werde zu tun, antwortete die Botschafterin, dass zwar noch nichts Konkretes bekannt sei, doch verlässliche Informanten von den Geschehnissen berichtet hätten.