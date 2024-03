Kunden stürmen Automarkt

Ökoprämie seit 1. April in Kraft. | Die heimischen Autohändler jubeln. | Wien. Seit 1. April ist die Ökoprämie für Altautos in Österreich gültig. Das Zuckerl in Höhe von 1500 Euro hat zu einem wahren Ansturm auf die hiesigen Verkaufs- und Zulassungsstellen geführt. Das berichten übereinstimmend Fahrzeughandel, Arbö und Finanzministerium.

So verlautete es etwa aus dem Finanzministerium, dass im Durchschnitt alle 1,6 Minuten ein Antrag auf die Prämie eingereicht würde. Von einem "vollen Erfolg unserer Bemühungen" sprach angesichts der Nachfrage Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Lob kommt auch von den Händlern: So ortet Gustav Oberwallner, Gremialobmann im Fahrzeughandel, ein gestiegenes Interesse für teurere und größere Modelle wie BMW oder Mercedes. Dies sei vor allem auf die erhöhte Kundenfrequenz zurück zu führen. Es komme schon auf die "Stimmung an, ob die Leute kaufen. Ins Rollen gebracht hat das alles freilich erst die Ökoprämie.



TÜV: "Verlockung groß"



Dass die Aktion auch Schaden anrichten könnte, davor warnt hingegen der TÜV Österreich. Man dürfe nicht zu blauäugig auf die 1500 Euro zu vertrauen. "Die Kunden sollten sich so verhalten, als gäbe es die Prämie gar nicht", lautet der Ratschlag der Prüfer. So sei etwa bei vielen Fahrzeugen, die älter als 13 Jahre sind, der Marktwert immer noch weit höher als die Prämie. Außerdem könnte das Altauto bei einer herkömmlichen Verschrottung vielleicht mehr Geld abwerfen. Besondere Vorsicht sei bei jungen Käufern geboten, da die Verlockung groß sei, nur der Prämie wegen ein Auto zu kaufen und dafür sogar einen Kredit aufzunehmen.



Die verschrotteten Autos sind meist 13 bis 15 Jahre alt. Angeschafft werden vor allem Kleinwagen, meint der Arbö. Allerdings besteht noch Informationsbedarf. So seien viele überrascht, dass die Ökoprämie nicht vom Kaufpreis abgezogen wird, sondern gesondert beantragt werden muss.