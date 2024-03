Kunst oder doch gemalte Ideologie

Er wolle die Kunstproduktion des Landes "unverfälscht und authentisch zeigen", begründet Mak-Direktor Peter Noever seine Nordkorea-Schau. Und präsentiert kommentarlos großformatige Ideologie-Darstellungen. Mit Nischen und Kordeln an der Grenze zu Götzenbildern. Das ist alles andere als unproblematisch. Denn in einer Diktatur ist an sich nichts auch nur annähernd unverfälscht und authentisch.