Kunterbunter Donnerstag

Endlich hat auch den "Klassiksender mit Sinn" das Irdische, will sagen: Geschäftliche eingeholt. Zwischen Bach, Rossini und einer Weisheit der Wüstenväter gibt's jetzt auch marktschreierische Werbung. Freitags wurde man außerdem mit einem Hinweis auf die Dreharbeiten für den neuen James Bond verwöhnt. Aber mittlerweile wird das morgendliche "Allegro" ja auch als die Sendung mit "viel Musik und anderem" verkauft. Wo? In der selbsternannten "Oase für die Sinne" - bei Radio Stephansdom. Schockierend und faszinierend, mit welcher Sprachgewalt Gerhard Roth auf Ö1 im 4. Teil des "Radiokollegs" über das Leben mit der Depression über die gefundenen Auswege aus eben dieser Bericht erstattete. Professionell, wie Rainer Rosenberg in "Von Tag zu Tag" das Malheur mit der nicht funktionierenden Leitung nach Hannover zu Oskar Negt bewältigte. Es wurde schließlich noch ein angeregter Disput über die Arbeit(-swelt) heute.



Dann die Vorfreude auf den Fernsehabend. Schließlich war bei den Bayern um 19 Uhr der Klassiker "Bergauf bergab" angesagt. Wir genossen einen nachdenklichen, besinnlichen, und was die Bilder betraf naturgemäß überwältigenden Beitrag zum von der UNO für 2002 ausgerufenen "Jahr der Berge".



Nix Gebirgiges, dafür aber jede Menge Wasser und Eis wurde uns um 20.15 Uhr vom NDR serviert. In "Länder, Menschen, Abenteuer" lud man zu einer Reise auf der Newa. Sie ist 74 km lang verbindet den Ladoga-See mit St. Petersburg. Am Ende dieser wundervollen Doku hieß es: "Wir haben von Menschen berichtet, die an der Newa und von der Newa ohne große Sorgen leben wollen." Wie wahr - sowie gut und schön gemacht. Das Ausnahme-TV: die wahre Oase für die Sinne.