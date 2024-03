Kur als Absetzposten

In einem soeben veröffentlichten Judikat hat der Verwaltungsgerichtshof wieder einmal die wesentlichen Kriterien für steuerlich anzuerkennende Kuren aufgezeigt. Der Aufenthalt muss ärztlich angeordnet worden sein. Bloßes ärztliches Anraten oder bloß allgemeine medizinische Gründe genügen nicht. Der Arzt muss (am besten schon vor der Kur) bestätigen, dass die Behandlung zur Heilung oder Linderung der bestimmten Krankheit unmittelbar bzw. nachweislich notwendig ist und dass eine andere Behandlung nicht oder kaum erfolgversprechend ist. Wird ein Teil der Kurkosten von der Sozialversicherung getragen oder ersetzt, dann spricht das bereits für die Notwendigkeit der Kur.



Schwerpunkt Heilverfahren



Wesentlich ist auch der organisatorische Kur-Ablauf. Es muss eine kurmäßig geregelte Tagesgestaltung vorliegen, sozusagen ein unter kurärztlicher Aufsicht und Betreuung abgewickeltes Heilverfahren. Die - unabhängig von einem etwaigen Pflegegeldbezug - steuerlich anzuerkennenden Ausgaben umfassen die unmittelbaren Kurmittelkosten (Kurarzt, Therapie, Medikamente), die Aufenthalts- und Verpflegungskosten im Kurort, die Ausgaben für An- und Rückreise und - wenn notwendig - auch die Kosten einer Begleitperson.



Außergewöhnliche Belastungen werden in der Einkommensteuererklärung oder im Rahmen des Arbeitnehmer-Steuerverfahrens geltend gemacht. Bisher nicht berücksichtigte "Außergewöhnliche" können (allenfalls im Rahmen eines Wiederaufnahmeantrages) bis zu 5 Jahren rückwirkend geltend gemacht werden.