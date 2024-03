Kurssturz an den Börsen

Wien. Die wichtigsten europäischen Börsen sind heute nach sehr schwachen Vorgaben der Weltleitbörsen mit sehr starken Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Händler machten die Krise an den Finanzmärkten und die Sorge vor einem weiteren Abrutschen der Konjunktur in der Eurozone für die kräftigen Kursverluste verantwortlich. Für den Euro-Stoxx-50 ging es in den ersten Handelsminuten um 4,13 Prozent abwärts. Der ATX fiel bis 9.45 Uhr um 7,81 Prozent auf 2.596,71 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2005.