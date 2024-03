Kuscheln und kleckern: Verliebte Koalition ohne realpolitische Erfolge

"Mediation (...) ist ein strukturiertes freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung oder Vermeidung eines Konfliktes. Die Konfliktparteien (...) wollen mit Unterstützung einer dritten unparteiischen Person (.. .) zu einer einvernehmlichen Vereinbarung gelangen, die ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht." Das Online-Lexikon "Wikipedia" liefert die Theorie, die österreichische Regierung die Praxis: Im ersten Monat ihrer Existenz steuert die Neuauflage von Rot-Schwarz ausnahmslos auf Kuschelkurs. Dabei haben Werner Faymann und Josef Pröll gar keinen Mediator, sie sind von selbst so zuckersüß - und stellen es dauernd unter Beweis. | Etwa haben die beiden schon ihre ersten Besuche im jeweils anderen Parlamentsklub absolviert, eine ursprünglich schwarz-blaue Praxis. Oder: Der Brief mit den Weihnachtswünschen kam 2008 erstmals nicht vom Kanzler alleine, sondern auch von dessen Vize - mit voller Gleichberechtigung auch in Sachen Briefkopf. Auf Minister-Ebene funktioniert der neue Stil ebenfalls: So lobte ÖVP-Außenminister Michael Spindelegger "den Herrn Bundeskanzler" für dessen Eloquenz am EU-Gipfel Mitte Dezember. Beim Gratis-Kindergartenjahr sind Unterrichtsministerin Claudia Schmied und Staatssekretärin Christine Marek auf einer Linie. Selbst erste Wolken am Koalitionhimmel wurden am Montag rasch vertrieben: Die Kritik von Gesundheitsminister Alois Stöger an der ÖVP sah man dort gelassen als Überreaktion eines neuen Ministers.