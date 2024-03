Ladenöffnung:Burgenland für neue Zeiten

"Ich begrüße die Liberalisierung der Öffnungszeiten von 5 bis 21 Uhr", stellte am Freitag der zuständige Landesrat Karl Kaplan gegenüber der "Wiener Zeitung" klar. Aus seiner Sicht gebe es allerdings keine Notwendigkeit, die Gesamtoffenhaltezeit von 66 Stunden weiter zu erhöhen, da viele Unternehmer selbst die 66 Stunden nicht ausnützen würden. In der Möglichkeit, schon um 5 Uhr aufzusperren, sieht der burgenländische Landesrat eine Chance für kleine Betriebe, die zu dieser frühen Stunde vor allem Pendler zu ihrer Kundschaft zählen. Ein Kuriosum am Rande: Im Burgenland gibt es seit 1997 die Möglichkeit, dass Familienbetriebe bis zu 80 Stunden offenhalten dürfen. Diese Regelung werde mit dem neuen Gesetz praktisch eingeschränkt.