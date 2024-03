Lampedusa: Flüchtlinge drohen mit Hungerstreik

Vor dem Sturz des tunesischen Diktators Ben Ali Mitte Jänner hatte Italien Wirtschaftsflüchtlinge aus dem nordafrikanischen Staat auf der Basis eines bilateralen Abkommens in der Regel postwendend zurückgeschickt.



Obwohl in den vergangenen Tagen keine Flüchtlinge mehr auf Lampedusa eintrafen, blieb die Situation auf der nur 20 Quadratkilometer großen Insel weiter angespannt. Die Migranten waren weiterhin fast alle im Hauptflüchtlingslager von Lampedusa untergebracht. Das Lager "Contrada d'Imbriacola" war am Samstag wiedereröffnet worden. Zuvor hatten in wenigen Tagen über 5000 Flüchtlinge aus Tunesien die nur 4.500 Einwohner zählende Insel erreicht. Mit einer Kapazität für etwa 800 Insassen ist das Auffanglager jedoch hoffnungslos überbelegt.



Trotz der wiederholten Warnung des Bürgermeisters der Insel, Dino de Rubeis, die Insel so schnell wie möglich zu entlasten, sollten auch am Donnerstag nur einige wenige minderjährige Flüchtlinge per Fähre von der Insel weggebracht werden.



De Rubeis wollte am Donnerstag in Rom mit Innenminister Roberto Maroni zusammentreffen. Die Regierung wollte zudem über ein geplantes Heim für Asylbewerber entscheiden. Das Heim könnte in einer Anlage bei Catania entstehen, in der 7.000 Menschen Platz hätten. (schluss)