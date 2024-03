Land OÖ schafft Chefarztpflicht ab

Vertrauensvorschuss für Ärzte. | Bürokratische Prozesse fallen weg. | Hauptverband ist skeptisch: Kosten könnten explodieren. | Linz/Wien.Am 1. Jänner 2005 ist die Chefarztpflicht neu in Kraft getreten. Der Patient musste sich seitdem nicht mehr um die Chefarztbewilligung kümmern, sondern diese wurde vom Arzt eingeholt. Das Land Oberösterreich geht nun einen Schritt weiter: Ab 1. Dezember wird die Chefarztpflicht für Medikamente überhaupt abgeschafft. Das kündigten Ärztekammer und die Gebietskrankenkasse (OÖGKK) in einer Pressekonferenz am Donnerstag in Linz an. Die Vereinbarung - auf Basis einer ministeriellen Verordnung - gilt vorerst für zwei Jahre.