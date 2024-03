Landesstudio als Vorbild

Sonntag zeigte ein Landesstudio, was es kann. Nämlich das Salzburger im "Österreich-Bild" mit "100 Jahre Tauernbahn". Historisch interessant und mit einer sehr informativen Anbindung an die Gegenwart. Man erfuhr mehr als die Anlagen-Zockerei der ÖBB, Managerwechsel und die Zugsverspätungen, dieindie"ZIB" vordringen konnten: Dass die Bundesbahnen doch öfter das Richtige tun.

Der Umbau der Strecke auf Zweigeleisigkeit macht sich in steigender Passagier- und Lkw-Huckepack-Frequenz bezahlt. Auf die Einstellung italienischer Zugsverbindungen reagierten die ÖBB mit dem erfolgreichen Intercity-Bus Villach-Udine-Venedig als Verlängerung der Tauernbahn in den Süden.



Salzburgs Beitrag stand im wohltuenden Kontrast zur Beliebigkeit und oft auch Einseitigkeit so manch "zentraler" ORF-Informationssendung.