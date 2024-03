Langsam fahren, CO<sub>2</sub> sparen

Folgt man den wissenschaftlichen Analysen der Entwicklungen in den Bereichen des Klima- und Umweltschutzes, der Verkehrssicherheit und der Treibstoffeinsparung in Österreich, so zeigt sich, dass diese politischen Ziele mit den vorgesehenen Maßnahmen des Verkehrs- und Mobilitätssektors nicht erreicht werden können.



So haben die Treibhausgasemissionen im Jahr 2020 das Ziel von 21,7 Millionen Tonnen um rund 2 Millionen Tonnen (10 Prozent) überschritten; für 2030 wird sogar eine Überschreitung um rund 7 Millionen Tonnen (46 Prozent) prognostiziert und für 2040 um rund 13 Millionen Tonnen. Im jüngsten Verkehrssicherheitsprogramm konnten die Ziele bis 2020 nicht erreicht werden. Die Österreichische Verkehrssicherheitsstrategie 2021 bis 2030 sieht eine Halbierung der Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten vor und lässt mit den angedeuteten Maßnahmen ein ähnliches Zieldefizit erwarten.



Ein Vergleich mit Norwegen zeigt, dass die Tötungswahrscheinlichkeit je zurückgelegtem Personenkilometer in Österreich um das Dreifache höher liegt. Für die derzeit sich entwickelnde Treibstoffkrise gibt es noch keine Lösungsvorschläge. Es besteht also ein großes Handlungsdefizit, wobei festzuhalten ist, dass eine Senkung der Tempolimits im österreichischen, aber auch im deutschen Regierungsprogramm trotz ihrer nachgewiesenen hohen Wirksamkeit ausgeschlossen wurde.

Österreichs Tempolimits sind im internationalen Vergleich hoch

Eine vertiefende faktenorientierte Betrachtung der Fahrzeuggeschwindigkeiten beziehungsweise der Tempolimits im Straßenverkehr ermöglich einen essenziellen Beitrag zur Zielerfüllung dieser Probleme. Denn die Fahrzeuggeschwindigkeit, als Ergebnis von Tempolimits und Überwachungsintensität, hat großen Einfluss auf Klima, Umwelt, Energieverbrauch und Verkehrssicherheit sowie eine Reihe anderer Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung. Gleichzeitig kann hiermit ein essenzieller Beitrag zur derzeit besonders aktuellen Problematik der Einsparung von fossiler Energie geleistet werden. Darüber hinaus können diese Maßnahmen in kürzester Zeit wirksam werden - braucht man dazu doch bloß eine Gesetzesänderung der Straßenverkehrsverordnung, ein paar Verordnungen, einige Verkehrszeichen sowie eine professionelle Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung und eine wirksame Überwachung.



Die Bestandsanalyse zeigt, dass im internationalen Vergleich die österreichischen Tempolimits im Spitzenbereich liegen. Dies gilt vor allem für die Autobahnen und Schnellstraßen mit 130 km/h sowie für die übrigen Freilandstraßen mit 100 km/h. Viele andere Länder schreiben deutlich geringere Tempolimits für diese Straßenkategorien vor und weisen ein weitaus höheres Verkehrssicherheitsniveau auf.



Dies gilt auch für die städtischen Bereiche, in denen flächendeckendes Tempo 30 - Ausnahme: Vorrangstraßen - noch zu wenig umgesetzt wurde. Dabei sind diese 30 km/h in der Regel mit der Vorrangregel "Rechts vor Links" kombiniert; dadurch wird der Fahrmodus an den Kreuzungen mit weniger Bremsen und Beschleunigen ausgeglichener, was sich nachweislich in Summe auf eine zwar nicht große, aber doch spürbare Reduktion des Treibstoffverbrauchs und der CO 2 -Emissionen auswirkt. In der Stadt Graz wurde 30 Jahren flächendeckendes Tempo 30 erfolgreich eingeführt. Heute gilt es auf beinahe 80 Prozent der Straßennetzlänge, und die Zustimmung dafür liegt bei fast 80 Prozent der Bevölkerung.

Der Nordwesten Europas als Vorbild bei den Strafen

Die Tatsache, dass in Österreich die Schärfe und Intensität der Überwachung und Bestrafung von Geschwindigkeitsdelikten viel geringer ist, wirkt sich auch negativ auf die Verkehrssicherheit aus. Beides führt zu negativen Auswirkungen hinsichtlich Klima, Umwelt, Verkehrssicherheit und fossilem Energieverbrauch aufgrund des überhöhten Geschwindigkeitsniveaus auf Österreichs Straßen.



Aus einer breit angelegten Systemanalyse der Wechselbeziehungen von Klima, Umwelt, Energie und Verkehrssicherheit mit den beobachteten Fahrzeuggeschwindigkeiten wurde von den beiden Autoren ein Konzept für die Neuordnung der Geschwindigkeiten im österreichischen Straßennetz entwickelt: ein neuer Ansatz für höchstzulässige Geschwindigkeiten im Straßenverkehr in Österreich aus synergetischer, nachhaltiger Sicht (FSV-Schriftenreihe, Heft 25, August 2022). Das Ergebnis wurde einer intensiven Diskussion mit dem Arbeitsausschuss GV10 Verkehrspolitik der österreichischen Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr unterzogen.

Die Funktion der Straße bestimmt die Geschwindigkeit