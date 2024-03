"Lassen uns nicht unter Druck setzen"

Mitterlehner will Geld aus WKO-Exportförderung abzweigen. | Hoteliers planen, die Kammerumlage einzubehalten. | Mayrhofen. Die Hoteliers heizen die Diskussion über den per Ende 2011 geplanten Austritt der Wirtschaftskammer aus der Österreich Werbung (ÖW) an: Die Österreichische Hoteliervereinigung will als "Gegendruckmittel" sobald wie möglich drei Viertel der WKO-Pflichtbeiträge der Hoteliers auf einem Treuhandkonto einbehalten. Derzeit werde geprüft, ob dies rechtlich möglich ist. "Wir wollen Antworten, was mit unseren Kammerbeiträgen passiert", forderte ÖHV-Präsident Josef Schellhorn am Dienstag beim Hotelierkongress in Mayrhofen. Von geschätzten 40 bis 80 Millionen Euro an jährlichen Kammerbeiträgen der Hoteliers flossen bisher acht Millionen Euro der WKO ins ÖW-Budget. Nach der Kündigung will die Kammer das Geld ab 2012 selbst für Tourismuswerbung verwenden und vermehrt im Heimmarkt für Urlaube werben. Schellhorn spricht sich für eine Internationalisierung aus und ist dagegen, am "bereits gesättigten" österreichischen Markt zu werben.